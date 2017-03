Benham Rise incursion ng China, tatalupan na ng Senado

Maaaring pasadahan ng Senado ngayong Miyerkules ang pagbusisi sa surveillance ng China sa Benham Rise kamakailan.

Magkakaroon ng pagdinig ang senate committee on economic affairs at finance sa Senate Bill No. 312 ni Sen. Sonny Angara hinggil sa paglikha ng Benham Rise Development Authority (BRDA), subalit maaaring ungkatin ng mga senador ang diumano’y pang-eespiya ng China sa maaaring pakinabangan sa Benham Rise.

Ang pagbusisi ng Chinese incursion sa Benham Rise ay naunang iginiit ni Sen. Antonio Trillanes IV na gawin ng senate committee on national defense and security na pinamumunuan ni Sen. Gregorio Honasan.

Kinumpirma ni Sen. Sherwin Gatchalian, chairman ng economic affairs committee na inimbitahan niyang humarap sa pagdinig ang mga kinatawan ng Department of Foreign Affairs (DFA) at Department of National Defense (DND).

Ayon kay Gatchalian, bukod sa pagtalakay sa panukala ni Angara ay hangad din ng public hearing ang “clearer picture of the facts as we explore long-term strategies to uphold and defend our sovereign rights over the Benham Rise”.

Ang Benham Rise ay opisyal na naging bahagi ng teritoryo ng Pilipinas noong 2012 nang ideklara ng UN Commission on the Limits of the Continental Shelf na sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), ang undersea landmass ng Benham Rise ay konektado sa continental shelf ng Pilipinas kung kaya’t pasok sa exclusive economic zone (EEZ) ng bansa.