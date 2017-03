Benham Rise Development Commission isinulong

By Tina Mendoza

Upang agad nang mapakinabangan ng Pilipinas at hindi na manghimasok pa ang China, isinisulong ni Magdalo Rep. Gary Alejano ang pagtatatag ng Benham Rise Development Commission.

Sa inihaing House Bill 5318 ni Alejano ipinapanukala nitong isailalim ang itatatag na komisyon na tututok sa Benham Rise sa Office of the President at bubuuin ng 3 opisyal.

Katuwang umano ng mga itinalagang opisyal ang national panel ng technical experts at advisory panel mula sa 10 kagawaran ng gobyerno para magtulung-tulong sa pagbuo ng regulasyon at polisiya para sa Benham Rise.

Ani Alejano walang masama kung tututukan na ng Pilipinas ang pangangasiwa sa Benham Rise dahil malinaw naman na ang sovereign rights nito ay iginawad sa Pilipinas noon pang 2012.

Ang Benham Rise na nasa Eastern Seaboard ng Pi­lipinas ay may lawak na 13M hectares, ang mababaw na bahagi nito ay malapit sa Aurora at Isabela.

Ang Benham rise ay sinasabing mayaman sa la­ngis at gas bukod pa sa yamang dagat kaya ngayon pa lamang ay mahalagang maipreserba na ito at hindi hayaang maagaw ng ibang bansa.