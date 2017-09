Belgica, may diperensiya sa pag-iisip — Trillanes

Tinawag ni Senador Antonio Trillanes na may diperensiya sa pag-iisip si dating Manila councilor Greco Belgica matapos na akusahan siya nito ng umano’y maling paggamit ng kanyang tinanggap na pork barrel noong nakaraang admministrasyon.

Ayon kay Trillanes hindi umano dapat na pansinin itong si Belgica dahil may diperensiya ito sa pag-iisip.

“Isa pa yang si Belgica, may diperensya sa pag-iisip ‘yan. I don’t know why people keep on entertaining that,” ayon kay Trillanes.

Gayunpaman, hamon ni Trillanes kay Belgica na kung basehan ito sa kanyang akusasyon ay isampa na lamang umano nito sa Ombudsman.

Sa akusasyon ni Belgica, namuno ng grupong Coalition for Investigation and Prosecution, sinabi nitong mara­ming ghost projects si Trillanes.

Bukod dito, tinukoy nito ang rekord mula ­Department of Budget and Management (DBM), nakatanggap umano si Trillanes ng kabuuang P245 milyon DAP funds sa tatlong tranches, unang P100 milyon, panga­lawa P50 milyon at P95 milyon.