Bela at Zanjoe magkasama sa Japan?

Lakas-lakasan ang loob ni Bela Padilla sa paglalakwatsa niya sa abroad nga­yon. Mag-isang lumipad ang aktres sa ayaw niyang sabihin na lugar, pero mukhang Japan.

Naka-post sa Instagram ni Bela ang pag-alis niya na solo, na caption niya sa photo niya.

“It’s my first time to go somewhere without anyone waiting for me on the other end…” sabi ni Bela.

Inamin ni Bella na ninerbyos siya sa kanyang gagawin pero sobrang saya niya dahil makakalabas daw siya sa kanyang comfort zone.

“I’m nervous but extremely happy to leave my comfort zone and head on to my favorite cities but this time alone, #belakwatsa.”

May nag-comment naman na follower ni Bela na hinahanap si Zanjoe Marudo sa kanya.

Feeling nila kasama ni Bela si Zanjoe pero ayaw lang ilantad. Pero hindi na ‘yon sinagot ni Bela.

Alice gustong rumampa sa stage na naka-bikini

Naniniwala si Alice Dixson na malaki ang chance ng anak nina Boyet de Leon at Sandy Andolong na si Mariel de Leon na masungkit ang Miss International 2017 crown.

Nasa Japan ngayon si Mariel para sa taunang Miss International kung saan ang reigning queen ay si Kylie Versoza.

Ayon kay Alice, sa tindig, ganda at talino ni Mariel­ malaki ang posibilidad na mapansin ito ng mga press at judges.

Pero kaila­ngan pa rin daw ng dasal at suporta ng mga Filipino kay Mariel para makadagdag ng kumpyansa sa sarili sa laban nito.

Naging Miss International candidate si Alice nung 1986 sa edad na 15. Hindi man pinalad ang beauty queen actress na makuha ang korona kabilang siya sa mga pumuwesto sa top 10.

Paano nga ba malalaman na may tsansa ang kandidatang mapabilang sa top finalist at manalo sa pa­geant?

Ayon kay Alice base sa kanyang experience, magsisimula ang tsansa ng isang kandidata kapag naging paborito siya ng press.

Pagdating sa Japan hanggang sa meet and greet, kapag naging paborito ng press ang isang kandidata may chance na itong mapabilang sa top finalists. Kung ano raw ang taste o napili ng press ay isa rin ‘yun sa mga basehan ng judges para sa mananalo.

Dapat daw ay huwag nerbyusin si Mariel dahil makakababa ito ng kanyang performance sa kumpetisyon.

Anyway, na-miss daw ni Alice ang beauty pageant. Sarap na sarap daw siya sa pagrampa sa stage noon, kahit naka-bikini pa siya. Kung mabibigyan ng chance, gusto nga niya itong gawin ulit, o balik-balikan.

Kasama nga pala si Alice sa pelikulang The Ghost Bride, na pinagbibidahan ni Kim Chiu.