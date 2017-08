BEGINNER’S LUCK

KUALA LUMPUR — Sinagip ng pencak silat sa pagkabokya sa gold medal ang Team ­Pilipinas sa second-to-the-last playday kagabi ng 29th Southeast Asian Games.

Rookie sa 11-country, 12-day biennial sports fest, kinaldag ni Dines Dumaan si Firman ng Indonesia, 4-1, tungo sa top podium finish sa men’s tanding putra class A 45-50-kilogram event sa Juara Stadium-Bukit Kiara Sports Complex.

Nasapol ng 22-year-old Capizeño ang agresibong Indonesian tungo sa tagumpay, una ng bansa­ sapul ng gold ni Earl Buenviaje sa men’s class F 70-75kg sa 2005 Manila SEA Games.

Naiiwan pa si Dumaan pero nakabalik sa tatlong beses na paggupo sa Indonesia tungo sa come-from-behind victory. Third year na si Dumaan sa kursong BS Marine Transportation sa Colegio dela Purisima Concepcion-Roxas City, pero huminto muna para sa kumpetisyon.

“Na-groggy ako nang tamaan niya. Pero hindi ko iniisip na talo na ako basta laban pa rin para sa bayan,” bulalas ng 5th Asian Beach Games bronze medalist at 17th World Pencak Silat Championships fourth placer parehas sa nakalipas na taon.

Pumitas ng bronze ang teammates niyang sina Princesslyn Enopia (women’s Class A), Rickrod Ortega (men’s Class C 55-60kg), Jefferson Rhey Loon (men’s Class D 60-65kg) at Juryll del Rosario (85-90kg) lahat din sa tanding.

Masaklap ang pagkabigo ni top player at flag-bearer 2016 Rio Olympian Kirstie Elaine Alora sa dating karibal na si Sorn Seavmey ng Cambodia.

Kahit two-time SEAG gold medalist na, no match si Alora sa taas, haba ng mga paa at karanasan ng six-footer Cambodian, sumipa ng 13-6 decision at gold.

Nakakonsolasyon ng bronze si Francis Aaron Agojo sa men’s 63kg sa pagkatalo kay Nguyen Van Duy ng Vietnam sa KL Convention Centre.

“Siguro kulang po ako sa follow-ups. But it’s a good fight and I did my best,” komento ni ­Alora na nagtaka rin sa ilang desisyon ng referee.­ “I don’t know with the officiating, but in the first and second rounds, I know that I was leading. But I had about five gam-jeoms (penalties) and those did not help me.”

Kinagabihan, hindi nakasampa sa podium sina Almohaidib Abad at Cherry May Regalado sa men’s & women’s seni tunggal (artistic) event ng pencak silat din.

Nagkasya lang din sa bronze ang PHL women’s squash team event, kasalo sa medalya ang Indonesia sa likod ng Malaysia (gold) at Singapore (silver).