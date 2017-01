BEERMEN WAGI SA OT

Game mamaya:

(USA gym-Iloilo City)

5:00 p.m. — Ginebra vs. Meralco

Niregaluhan ng San Miguel Beer ng advance birthday gift ang kanilang president/CEO na si Ramon­ S. Ang na magdiriwang ng kaarawan ngayong araw nang magapi ang Rain or Shine sa overtime, 107-101, para makatabla ng playoff sa top two spot na may twice-to-beat sa quarterfinals ng PBA Philippine Cup sa Mall of Asia Arena sa Pasay City kagabi.

Sinementuhan ng two-time defending champion ang pagsosolo sa tuktok sa seven straight wins para sa overall 8-1 record sa elims sa likod ng double-double jobs nina reigning three-time MVP June Mar Fajardo na may 25 points at 17 rebounds at former MVP Arwind Santos na naka-17 markers at 15 boards.

Dalawa pang starters ang mga nakatapos ng double figures sa tig-14 nina Marcio Lassiter at Alex Cabagnot na nag­salpak ng panablang jump shot para tapusin ang regu­lation sa 86-all. May 17 pts. si RR Garcia at 12 si Yance de Ocampo kapwa off the bench para sa six consecutive OT victory sapul sa huling season ng San Miguel.

Bumrotsa si Beau Belga­ ng 17 sa pamumuno sa Elasto Painters na nalagot ang two-game winning streak, pero ­kumapit pa rin sa second na sinamahan ng first game winner GlobalPort sa 5-3.

“Boss RSA this is for you and happy birthday,” ani Beermen coach Leo Austria, na nakabentahe­ ng walo at nalamangan ng pito sa sultada. “Rain or Shine is a well-prepared team they know what to do against us. Medyo swerte kami.”

Binigyan din ng ­GlobalPort ng advance birthday gift ang magdiri­wang ng kaarawan nilang alternate governor na si Erick Arejola nang hakbangan ng Batang Pier ang NLEX, 110-96, at makasikwat ng playoff para sa anim pang natitirang silya sa quarters.

Iniskor naman ni Terrence Romeo ang kanyang at least 30 points sa pro league, tampok ang na-equal niyang career-best 8 3-point shots at season-high 22 sa halftime, para manatiling isa sa tatlong undefeated teams ang Global sa 3-0 kapag araw ng ‘Friday the 13th’.

Nag-alab pa ang tsansa­ sa top two finish na may twice-to-beat advantage pagsapit ng playoffs ng Global at pinalabo na ang pag-asa ng Road Warriors sa salampak sa 2-6 sa pangu­ngulelat kasama ang Meralco.

Magpapatuloy ang hostilidad sa Petron Blaze Saturday Special mamayang five after sa rematch ng mga protagonist sa 2016 Governors’ Cup na Ginebra at Meralco sa University of San Agustin gym sa Iloilo City.