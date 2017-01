BEERMEN AASINTA NG BONUS

STANDINGS

TEAMS W L

x-San Miguel 7 1

y-Rain or Shine 5 2

TNT 4 3

GlobalPort 4 3

Alaska 4 3

Blackwater 4 4

Phoenix 4 4

Star 3 4

Ginebra 3 4

NLEX 2 5

Mahindra 2 5

Meralco 2 6

x — Quarterfinalist

y — Tie sa QF spot

Games mamaya:

(Mall of Asia Arena)

4:15 p.m. — NLEX vs. GlobalPort

7:00 p.m. — San Miguel vs. Rain or Shine

Asinta ng league leader­ at defending two-time champion San Miguel Beer ang outright playoffs sa twice-to-beat quarterfinals bonus, habang lalapit din doon ang kalabang sumesegundang Rain or Shine at maging ang GlobalPort sa krusyal­ ding laban sa NLEX sa PBA Philippine elims mamaya sa MOA Arena sa Pasay City.

Marquee matchup ng red-hot SMB (7-1) at Commissioner’s Cup t­itlist RoS (5-2) sa seven­ evening makaraan ang 4:15 afternoon curtain-raiser ng kasalo sa third na GP (4-3) at ka-tie sa 10th na NLEX (2-5).

Isang panalo na lang ang kailangan ng SMB sa nalalabing three games upang makasigu­rado ng No. 2 spot na may pabuyang­ twice-to-beat para talaga sa top two teams pagpasok ng playoffs, at maaaring makuha na nitong maaga dahil sa malusog at malakas pang lineup kaya nasa six-game winning run.

Hindi makakalaro ang puwedeng makasabay kay three-time MVP at San Miguel center June Mar Fajardo­ na si Raymond Almazan para sa RoS dahil sa calf muscle i­njury kaya kailangang makaisip ng paraan ang RoS kung gustong mapahaba ang ragasa sa tatlo.

“We’re playing the hottest team in the league right now. It’s gonna be a big test on our part on how to be consistent on both ­offense and defense,” sabi ni Elasto Painters coach Caloy Garcia, na inaasahang makaka­balik na si do-it-all guard-forward Gabe Norwood na nagka-sore eyes.

Durugtungan nama­n ng Global at NLEX ang mga unang panalo­ sa taon. Tinimbog ng Batang Pier ang Meralco,­ 97-89 samantalang nasilat nang naki­kipagbuno sa kanilang buhay na NLEX ang TNT KaTropa sa road game sa Angeles City, 110-98.

“We have to stop them as a team and shoot as good as we did in our last game. We just want to keep our chances alive for as long as we can,” ­komento ni Road Warriors coach Yeng Guiao.