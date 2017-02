BEER NAUBOS SA LUCENA, GINS BUMAWI

Laro sa Miyerkules (Smart Araneta Coliseum)­

7:00 p.m. — San Miguel vs. Ginebra ­(series tied 1-1)

Maagang sinagad ng Ginebra ang halos maubos agad na enerhiya sa pagpundar ng second quarter 26-point lead, pero nakarekober ang San Miguel Beer.

Kaya lang, isa-isang nalagas ang tatlong starters ng Beermen sa second half, at kinapos ang rally.

Sa dulo, nangibabaw ang chant ng pro-Ginebra crowd sa Quezon Convention Center sa Lucena City nang maigapang ng Gin Kings ang 124-118 overtime win para itabla sa tig-isang laro ang PBA Philippine Cup Finals.

Unahan ulit sa ‘W’ ang sister teams sa Game 3 ng best-of-seven series sa Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum.

Tinapos nina Japeth Aguilar, Scottie Thompson at Sol Mercado ang pantabon na 6-0 run sa last 1:40 sa gameclock.

Lumayo ang Ginebra, 65-39, sa 4-point play ni LA Tenorio 1:10 sa second. Pagbalik mula sa break, naglunsad ang Beermen ng nakakangarag na 39-19 blitzkrieg para makalapit sa 85-82 sa tiklop ng third.

Lumamang pa ang SMB, 98-95, may 5:50 sa fourth sa layup ni Gabby Espinas, at 110-108 bago ang sariling putback ni Devance sa buzzer bago natapos ang regulation para makapuwersa ng ­extra period.

Humarabas si Aguilar­ ng double-double na 23 points at 12 rebounds, kapos lang ng two assists para sa triple-double si Thompson sa kinamadang tig-18 markers at bagong career-high niyang rebounds.

Naka-21 si Kevin Ferrer, 16 si Devance, 15 si Tenorio at 11 si Mercado sa pagtayo ng Gin Kings sa 109-82 opening loss.

Ejected sa final minute ng third si Marcio Lassiter, may 16 points gaya ni Arwind Santos, graduate sa six fouls sina June Mar Fajardo sa 2:33 ng fourth at si Chris Ross sa 1:28 ng extra stanza.

Naka-23 points at 15 rebounds si Santos at si Ross ay may 16 points at 11 assists para sa Beermen.