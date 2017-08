BEER, GIN UMARIBA

Parang diesel ang San Miguel Beer kagabi, kinailangan pang magpainit at binangunan ang first quarter 10 points down bago nanambak ng 14 sa final ­period tungo sa 97-91 pagsagasa sa karibal na TNT KaTropa sa mainit nilang rematch sa PBA Governors Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Tinuloy ng Beermen ang pagkubabaw sa TNT saktong isang buwan tapos ng rambol sa Commissioner’s Cup na pinagharian ng San Miguel sa six games, at sa 2-0 record ay inakba­yan sa third ang Star. Natapilok sa 1-1 ang KaTropa.

Sa first game ay sinagasaan ng Ginebra ang Kia, 120-99, at sampa ang Gin Kings sa fifth sa 2-1. Nabaon sa burak ang Picanto sa 0-4.

Muling sinandalan ni Ginebra coach Tim Cone ang paborito niyang triangle offense na hindi kinayang solusyunan ng Kia.

Tumabo si Justin Brownlee ng 26 points, 10 rebounds at seven assists para sa Gins, dumistansiya ng hanggang 98-64 sa kaagahan ng fourth. Nagdagdag si Greg Slaughter ng 18, may 16 si Mark Caguioa at 10 kay LA Tenorio sa balanseng atake ng Ginebra.

“We kind of displayed all our weapons tonight,” wika ni Cone. “Too many weapons, too many people for Kia to stop.”

Naiwan ang Beermen 18-8 sa layup­ ni Jayson Castro 5:50 sa first period, naka-deadlock sa 40-all bago umungos sa 66-65 saka binuhos ang buong puwersa na hindi natapatan ng Texters.

Tinarak ng driving layup ni Wendell McKines ang 93-79 edge ng SMB 3:28 na lang sa laro, na naibaba na lang ng Texters sa final tally.

“I really didn’t know how we beat them tonight. We were eager to perform like we did in the finals,” lahad ni winning coach Leo Austria. “But I told them it shouldn’t be the case.”

Umararo si June Mar Fajardo ng 27 points, six rebounds, at five blocks sa pagbuhat sa SMB. Kumalkal si ­McKines ng 22 points at nine boards, may 16 si Marcio Lassiter at 15 kay Alex Cabagnot.

May 16 points at 18 rebounds si Michael Craig para sa Texters, naka-14 si Castro at 10 each sina Ranidel de Ocampo, Moa Tautuaa at Roger Pogoy.