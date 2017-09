Bebot sinalvage sa Batangas

Nilalangaw at pinanggagalingan ng masangsang na amoy ang bangkay ng isang hindi pa nakikilalang babae nang madiskubre ng mga residente sa bayan ng Balayan Batangas mag-aalas-12:00 ng tanghali kamakalawa.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Balayan Municipal Police Station, nabatid na posibleng tama ng bala ang sugat sa leeg at katawan ng biktima nang matagpuan sa madamong bahagi ng Barangay Sampaga sa nasabing bayan.

Nakasuot ng white/black stripe blouse at pink na tsinelas ang biktima, mahaba ang buhok, may katamtamang pangangatawan at tinatayang may taas na apat na talampakan.

Kasalukuyan ng nagsasagawa ng koordinasyon ang Balayan MPS sa mga kalapit bayan at lungsod para sa posibleng pagtunton sa mga kaanak ng biktima na makakakilala sa bangkay.