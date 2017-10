Beauty Queen, bagong ‘dyowa’ ni Willie Revillame

Marami ang kinikilig sa panunukso kay Willie Revillame at ng bagong Wowowin co-host niya na si Bini­bining Pilipinas Globe 2017 Nelda Ibe.

Natu­tuwa nga raw ang ­viewers kapag binibiro-biro sina Willie at Nelda ng mga kasamahan nila sa Wowowin.

Ang iba nga raw, nangangarap na sana ay si Nelda na ang babaeng tuluyang magpapasaya­ sa TV host/producer.

Ang pag-aabang nga raw palagi ng vie­wers kina Willie at Nelda ang dahilan kung bakit gumaganda na raw uli ang ratings ng nasabing late afternoon game show ng GMA 7.

Teka! Hindi kaya nahuhulog na talaga si Willie kay Nelda?

Janine Gutierrez, ‘lalayas’ na sa GMA?

Ngayon ang contract signing ni Janine Gutier­rez bilang bagong ta­lent ni Leo Dominguez. Sa pag-uusap namin kahapon ni Leo, sinabi namin sa talent manager na dapat lang nilang sagutin ni Janine ang intri­gang aalis na ang dalaga­ sa GMA 7 dahil tapos na ang exclusive contract niya sa nasabing TV network.

Sabi naman ni Leo, magbibi­gay sila ng official statement ngayong araw na ito tungkol sa hindi matigil-ti­gil na duda ng iba na aalis na si Janine sa Kapuso network.

Mamayang tanghali nakatakdang sagutin nina Janine at Leo ang intri­gang ‘yon!

Kris Bernal, lafang nang lafang

Wais din pala itong si Kris Bernal! Habang maganda pa ang kanyang kita at may kontrata pa sa GMA 7, nag-iisip na pala siya ng iba’t ibang business na puwedeng pasukin.

Very uncertain nga naman kasi ang life span ng career ng mga artista, kaya better din na nagnenegosyo sila para may ibang source of income.

In a couple of days nga, pupunta ng Korea si Kris, hindi para magbakasyon kundi mag-ikot-ikot para makapag-research siya tungkol sa Korean buffet restaurant na pinaplano niyang i-put-up.

Maghahanap na rin daw siya ng mga mabibi­ling gamit doon para sa restaurant business na kanyang bubuksan.

Kahit payat at iniintrigang hindi mas­yadong kumakain, nalilinya naman si Kris sa mga food business. Pero, sa totoo lang, mahilig din naman talaga siyang kumain nang kumain.

Nauna na niyan­g tinayo ‘yung bur­ger business niya na nasa isang food park, tapos itong Korean buffet restaurant na nga.

Anyway, dahil pupunta siya ng Korea, nagpaalam na raw si Kris sa mga taga-Impostora at pinagbigyan naman daw siya na makapag-advance ta­ping.

Sasamantalahin din daw ni Kris ang pagpunta niya sa Korea para makapagpahinga naman daw dahil hindi­ naman maikakailang grabe rin ang trabaho niya sa Impostora dahil dalawang characters nga ang ginagampanan niya roon.

Sa ngayon nga, halos 4-days a week ang taping ni Kris para sa Impostora. Isa nga pala sa pambatong afternoon series ng GMA 7 ang Impostora, kaya may ibang nagsasabi na hanggang sa January pa ang serye nila.