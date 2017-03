Bea Binene, makabagsak-panga ang alindog!

Ang kataka-taka at nakakahibang na elemento, malaki ang posi­bi­lidad na si Kiko Estrada (bilang Rafael) at si Derrick Monasterio (bilang Almiro), pag-aagawan ang alindog at kariktan ni… brace yourself and hold your collective hiningas… Bea Binene bilang Anya.

Makabagsak-panga!

Gandara si Binene, huh?!

At kung ako kay Carla, magdadabog ang bangs ko. Kasi, hindi pa ako relatively ripe, nanay na agad-agad ni Bea?

Well, wala naman yata siyang karapatang mag-inarte at umayaw na maging mudra ni Binene or else, baka maging finality The WHO na siya.

Kinarir agad ni Abellana ang Aviona, naka-contact lenses ang kagandahan para ma-capture niya ang lawin eyes.

***

IPINAKILALA na kung sinu-sino ang kasali sa telefantas­yang Mulawin vs Ra­vena ng GMA 7.

Nakakaintriga ang casting kay Heart Evangelista bilang Alwina, na dating role ni Angel Locsin.

May violent reaction kaya ang Angel Locsin fanatics rito? Hindi kaya one of these days, mag-rally rin sila para sabihing hindi keribels ni Evangelista na gamitin ang ugat-pak ni Locsin?

***

Si Carla Abellana si Aviona, na dati ay si Bianca King. Currently The WHO ang status ni King na hindi ko sure kung magiging major-major istarletita sa Dos.

Nawa’y walang iniwang sumpa si Bianca sa gaganap na Aviona dahil sad kung magiging The WHO si Abellana.

***

Dahil na-write off na ang kanyang karaker sa A Love To Last, si TJ Tri­nidad ay si Greco.

Tama lang naman na lumipad siyang muli sa Kapuso network dahil lantarang pang-aapi ang ginawa sa kanya sa na­sabing soap.

***

Ang tanong na wala pang sagot, sino si Agui­luz na dating ginampanan ni Richard Gutierrez?

Hindi pwedeng wala siya sa kwento dahil when you say Mulawin, aside from Angel Locsin, si Richard Gutierrez agad ang kasunod mong maiisip.

Sino kaya ang magmamana ng ugat-pak ni Chard?