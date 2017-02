Bayaran ang SSS, Philhealth, Pag-IBIG

Tiniyak ng Department of Labor and Employment (DOLE) na mahaharap sa kaso at multa ang sinumang employers na mapapatunayang hindi nagre-remit at naghuhulog sa Social Security System (SSS), Philhealth, at Pag-IBIG contributions ng kanilang mga manggagawa.

Ito ang sinabi ni Labor Secretary Silvestre H. Bello III kung saan pinatitiyak, aniya, ni Pangulong Rodrigo Duterte na nababantayan ang kalagayan ng mga manggagawa.

Giit ni Bello, nakikipag-ugnayan na ito sa mga opisyales ng SSS, Philhealth, at Pag-IBIG upang malaman kung sinu-sinong kumpanya at establisimiyento ang hindi sumusunod sa itinatadhana ng labor standards para makasuhan.

Idinagdag pa ng DOLE na sa ilalim ng batas ng SSS, Philhealth, at Pag-IBIG ay may parusang pagkakakulong at multa sa sinumang employer na hindi nagre-remit ng hulog.

Sa datos ng Bureau of Working Conditions (BWC), sa 44,524 establisimiyento na na-monitor noong 2015, nasa 86.24 porsiyento ang nakatugon sa SSS contribution at remittance requirements.

Subalit noong nakaraang taon ay bumagsak sa 84.69 porsiyento ang tumugong kumpanya.

Habang sa Pag-IBIG noong 2015 ay nasa 84.20 porsiyento lamang ang nakatugon sa batas subalit noong 2016 ay bumagsak ito sa 83.14 porsiyento.

Sa Philhealth , sa 44,524 establisimiyentong nasiyasat noong 2015 nakapagtala ng 85.94 porsiyento habang noong 2016 ay nasa 60,376 establisimiyento ang umabot lamang ito sa 83.14 porsiyento.