Bayan sa Marawi nilusob

Inatake ng armadong grupong pinaniniwalaang mga Maute-ISIS symphatizers ang isang bayan malapit sa Marawi City sa Lanao del Sur.

Ayon kay Task Group Ranao deputy Commander Col. Romeo Brawner, nitong Miyerkules ng gabi nang maganap ang pag-atake ng hindi bababa sa limang terorista sa isang military detachment sa bayan ng Bayang kung saan pinasabugan ito gamit ang m203 kasunod ang alingawngaw ng mga putok ng baril sa paligid nito.

Nagtagal lamang ng isang minuto ang engkuwentro sa pagitan ng mga alertong tropa mula sa 65th Infantry Batallion ng Philippine Army sa lugar.

Sinabi pa ni brawner na ang insidente ay kanila umanong siniseryoso kahit na itoy ikinukunsidera lamang na panggugulo at pangha harass.

“The town of Bayang was harassed by a few armed men. Our assessment here is that they were just an ordinary group. It’s a nuisance harassment,” ani Brawner.

Wala namang naitalang nasugatan sa magkabilang panig kaugnay ng pag atake.

Nangangamba naman ang mga residente ng Bayang sa kanilang kaligtasan matapos na maispatan muli ang grupo kahapon na umanoy parami ng parami ang kanilang hanay.

Pero ayon kay Brawner na nananatili umanong kontrolado ng militar ang bayan ng Bayang at sinisigurong hindi makakalapit o makapasok ang planong reinforcements ng ilang grupo ng terorista sa Marawi at iba pang kalapit bayan nito.