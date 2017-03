BAWI ANG LA SALLE

Nakabawi sa mapait na talo sa Ateneo ang La Salle nang panain ang Far Eastern University 25-5, 25-23, 25-23 sa UAAP Season 79 women’s ­volleyball sa The Arena sa San Juan kahapon.

Tumapos sina Aduke Ogunsanya at Desiree Cheng ng tig-11 points para sa Lady Spikers, nag-ambag ng 10 si ­Ernestine Tiamzon.

Angat sa 6-2 ang La Salle sa likod ng Lady Eagles (7-1).

Sa kabila ng panalo ay inamin ni La Salle coach Ramil de Jesus na hindi niya inakala na ganoon lang matatapos ang laro lalo na ang opening set.

“Actually hindi (ko expected), pero siguro madami din naging problema ‘yung FEU noong first set,” pahayag niya. “First game namin ang FEU noong first round so sabi ko makakapag-adjust pa ‘yun medyo kinulang sila kanina.”

Hindi nagpakita ng awa ang Lady Spikers na agad umarangkada, 25-5, sa first set, second lowest set result matapos talunin ng University of Santo ­Tomas ang University of the East 25-2, 25-15, 25-8 noong January 9, 2010.

Wala ni isa sa Lady Tams ang naka-double digits, pinakamataas ang nine ni Remy Palma. May eight at seven sina Bernadeth Pons at Toni Basas.

Nalaglag sa 4-4 ang FEU.

Samantala, hindi na pinaporma ng National University ang Adamson 25-21, 25-20, 25-19 sa likod ng 15 points ni Jaja Santiago at 10 ni Jorelle Singh. Inumpisahan ng Lady Bulldogs ang second round sa panalo at akyat sa 5-3.

Pero tila dismayado pa rin si NU head coach Roger Gorayeb dahil sa mababang laro na ipinakita ng ­kanyang mga bata.

“Sana (recovery win na). Madami pang laro, mahirap (pa magsalita). Kada laro, iba-iba ‘yung emosyon ng mga bata, iba-iba ang karakter nila sa laro, hindi mo rin masabi,” pahayag­ niya.

“Ang susunod naming kalaban, La Salle, hindi pwedeng ganyang klase lang (ang laro nila),” dagdag niya.

Naglista si Jema Galanza ng 15 points, 12 digs at 11 excellent sets para sa Adamson na nanatiling walang ­panalo sa walong laro.