Bawal sa aso!

Isa ka bang dog lover­? Puwes dapat alam mo ang hindi dapat ipakai­n sa iyong mga aso o sa iyong pet dog para maalagan mo ito nang husto. Narito ang mga dapat iwasan:

1. Chocolates – Dahil ito ay may taglay na caffeine at theobromine na maaaring ikamatay ng iyong aso. Mayroon ding mga aso na bumibilis lang ang tibok ng puso at nilalagnat kapag nakakakain ng tsokolate. Ngunit karamihan ay hindi nakaka-survive. Kaya maging maingat kapag nakain ng tsokolate sa inyong bahay at iwasan ang may mga nahuhulog na tsokolate sa sahig upang hindi makain ng mahal ninyong aso.

2. Onions and garlic – Ang bawang at sibuyas ay may taglay na kemika­l na naglalaman ng sulfur na kapag nakain­ ng aso at nakapasok sa katawa­n nila, ito ay maaaring sumira ng red blood cells at maaaring humantong sa anemia.

3. Cheese – Ang keso ay siksik sa asukal at fatt­y components, maaaring magsuka ang iyong pet dog o mag-LBM.

4. Apple – Kung ang tao ay iniiwasan kaini­n ang buto ng mansanas dahil sa taglay na lason nito, ang epekto nito sa aso ay mas matindi dahil maaa­ring ma-comatose si banta­y at mamatay.

5. Grapes/Raisin­s – Kapag nakakain ang iyong aso ng ubas o pasas, puwedeng magkaroo­n ng kidne­y failur­e ang inyong mga aso na maaaring­ ikamatay nito dalawa o tatlong araw makalipas pagtapos makakain nito.