Mga laro ngayon (MOA Arena)

4:15 p.m. – Kia vs. Star

7 p.m. – GlobalPort vs. Meralco

Tatangkain ng Meralco na patibayin ang kapit sa Top Four ng PBA Governors Cup quarterfinals matapos ang paghaharap nila ng GlobalPort ngayong gabi sa Mall of Asia Arena.

Kapag nanalo ang Bolts sa Batang Pier at sa San Miguel Beermen sa huling araw ng eliminations sa Linggo, makakasiguro ang koponan ni coach Norman Black ng Top Four finish at twice-to-beat advantage sa last eight.

Pero sinabi na ni Black na delikadong katapat ang GlobalPort na naghahangad ng panalo para manatili sa pang-siyam na puwesto. Pang-sampu ang Batang Pier kapag natalo.

Isa pang inaasahang magiging mahigpitang laro ang curtain raiser, salpukan ng Star at eliminated na rin pero nananatiling mapanganib na team, ang Kia.

Mas maliit ang tsansa ng pumapampitong Hotshots na makapasok sa magic circle dahil kinakailangang manalo sila sa Picanto at sa NLEX sa Linggo para magkaroon ng pitong panalo. Bukod doon kailangan ding matalo ang mga nasa itaas nila.

Tulad ng Meralco, bawal kumurap ang Star.

“Wala na sa control namin, pero may chance pa if we take care of our end,” sabi ni Star coach Chito Victolero.

Todo-bigay din ang Picanto para tapusin ang conference na mayroon man lang isang “W” at ipinakita na nila ang determinasyong iyon sa magaganda, kahit talo, na laro laban sa Alaska at SMB.

“Kia is a dangerous team because there is no more pressure to play,” ani Victolero. “They almost beat SMB so we just need to go hard, prepare hard, respect the game and respect our opponents in order for us to win this game.”