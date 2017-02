Bawal jeep sa Edsa epektib

Tweet on Twitter

Naging epektibo ang bagong traffic scheme na ipinatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) hinggil sa pagbabawal sa mga jeep sa EDSA dahil nabawasan ang pagsisikip ng trapik sa area ng Guadalupe, Makati City.

Ayon kay MMDA General Manager Tim Orbos, ang matagumpay na pagpapatupad ng bagong iskema ay bunsod ng tulungan sa pagitan ng MMDA, mga barangay official ng Guadalupe Nuevo, mga tsuper at operators ng jeep, vendors at may-ari ng mga establisimyento.

Ito aniya ang unang pagkakataon na lumuwag mula sa matinding trapik ang area ng Guadalupe Nuevo matapos ipagbawal ang pagbagtas ng mga jeep sa EDSA.

Ang naturang lugar ay isa sa itinuturing na matrapik at isa sa nagiging ugat kung bakit matrapik din sa ilang bahagi ng EDSA.

Para mas lumuwag pa sa trapik, panukala rin ng MMDA at mga barangay official na ipatupad ang delivery scheme kung saan kokontrolin ang delivery sa mga istablisimyento at gagawin lamang mula alas-11 ng gabi hanggang alas-kuwatro ng medaling-araw.