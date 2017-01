Bato susunod sa kanyang idol

“Susundin ko ang advice ng aking idol.”

Ito ang inihayag kahapon ni PNP chief Director General Ronald dela Rosa na tumutukoy kay Senator Panfilo Lacson na dati na ring naging chief PNP bago sumabak sa politika.

Una nang ipinayo ni Lacson kay Dela Rosa na iwasan nitong unahin ang mga extracurricular acti­vities para makapag-focus at maisaprayoridad nito ang tungkulin bilang pinuno ng Pambansang Pulisya lalo na ngayong nasasangkot ang kapulisan sa mga kontrobersya.

“Susundin ko ‘yung kanyang advice. He is my idol kaya susundin ko,” pahayag ni Dela Rosa nang tanungin kaugnay sa sinabi ni Lacson na dapat ‘recompose himself’ at gumanap nang nakasentro sa kanyang tungkulin.

Sinabi pa ni Lacson na dapat ipakita ng PNP chief sa publiko na seryoso ito sa trabaho kaya dapat nitong isantabi ang mga ‘unrelated activities’.

Matatandaan na binatikos si Dela Rosa dahil sa panonood nito ng mga concerts at boxing bouts gayong may malaking problemang kinakaharap ang pulisya.

“Ang issue rito, may problema sa Crame, dapat ‘yun ang prayoridad mo… Parang merong maling sense of priority sa ganyang bagay. Halimbawa nasusunog ‘yung bahay mo, manonood ka pa ba ng concert? Siyempre hindi,” ani Lacson.

“Ang point is merong krisis, kailangang tumayo ka sa kinalalagyan mo. Kahit napakaganda ng concert, dapat ito muna, kasi may problema ang bahay mo. Baguhin niya lang ‘yung… wala munang extracurricular activities… ‘wag na muna siyang mag-Santa Claus,” dagag pa ni Lacson.

Sa Kamara, sa pag­ harap sa Ugnayan sa Batasan forum kahapon, umapela rin ang ilang mambabatas kay Dela Rosa na maging sensitibo na sa susunod at huwag nang magpa-party kapag mayroong mabigat na problemang kinakaharap ang kaniyang pinamumunuang organisasyon.

“On the demeanor and style of the PNP chief, sana po baguhin na niya, huwag na ‘yung pakengkoy-kengkoy. Minsan hindi na po yata siya sineseryoso sa ngayon… para lahat lang sound bites eh…,” ani Ako Bicol party-list Rep. Alfredo Garbin.

“Kung natatakot sa kanya ang mga opisyales sa PNP, few step from his office, du’n pinatay ‘yung Koreano… wala nang takot eh, so huwag nang pakengkoy-kengkoy,” ayon pa kay Garbin.

“He should be sensitive to the demand of public service and to the people,” payo naman ni CIBAC party-list Rep. Sherwin Tugna.

Habang si Kaba­yan party-list Rep. Harry Roque nagsabing hindi nito masisisi ang taumbayan na batikusin si Dela Rosa dahil sa kabila ng malaking problema ng PNP ay may gana pang mag-party ang PNP chief.

“Konting sensitivity naman,” ani Roque.