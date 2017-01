BATO STAYS — PDU30

Mananatili si Philippine National Police (PNP) Director General Ronald ‘Bato’ dela Rosa bilang hepe ng Pambansang Kapulisan sa kabila ng sumambulat na ‘tokhang for ransom’ na kagagawan ng mismong mga tauhan ng PNP.

Ito ang naging tugon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng umiinit na panawagan na pagbitiwin na sa puwesto si Gen. Dela Rosa dahil sa nangyaring kapalpa­kan sa pinamumunuan niyang tanggapan.

“He stays there. Bato has my complete trust,” pahayag ni Pangulong Duterte sa isang panayam.

Ang nasabing paha­yag ni Pangulong Duterte ay ang pinakahihintay ng publiko at maging ng mga kritiko ni Gen. Dela Rosa kasunod ng nadiskubreng pagpatay mismo sa Camp Crame ng tokhang for ransom victim na si Joo Ick-Jee.

Samantala sa kabila ng paniniyak ng Pangulo na mananatili sa puwesto si Gen. Bato dahil sa patuloy nitong pagtitiwala sa opisyal ay nilinaw ng Palasyo ng Malakanyang na makasisiguro ang publiko na walang mangyayaring cover-up sa kamatayan ng negosyanteng Koreano.

“We assure everyone that there will be no whitewash or co­ver-up,” paghahayag ni Presidential Spokesperson Ernersto Abella.

“We will not tolerate corrupt, abusive, errant policemen who betray the organization and the men and women in uniform who continue their faithful, dedicated and loyal service to the country,” dagdag nito.