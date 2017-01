Bato ‘di pa lusot

By Tina Mendoza

Nanindigan si House Minority Leader Danilo Suarez na hindi pa ‘off the hook’ sa kaso ng dinukot at pinaslang na Korean national na si Jee Ick-Joo si Philippine National Police (PNP) Chief Ronald ‘Bato’ dela Rosa dahil sabit pa rin ito sa usapin ng command responsibility.

Ayon kay Suarez may pananagutan pa rin si Dela Rosa at dapat itong managot sa prinsipyo ng command responsbility.

Hamon ng minorya, gawin ni Dela Rosa ang nararapat para masigurong maresolba ang kaso.

Bagamat hindi umano tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibitiw ni Dela Rosa ay hindi pa rin umano ito dapat na maging kampante.

Paliwanag ni Suarez anumang aksyon ng PNP Chief at ng institusyong pinamumunuan nito ay repleksyon ni Pangulong Duterte kaya naman kung hindi kaya pamunuan ni Dela Rosa ang PNP ay mainam na magbitiw ito.

Dahil umano sa nangyari sa negosyanteng si Joo ay nakuwestiyon ang moral quality at kredibilidad ng kampanya ng war against drug ni Pangulong Duterte at ng PNP.