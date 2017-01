Batas sa libreng tuition sa SUCs pinamamadali

Pinaapura na ni Sen. Bam Aquino sa mga kapwa mambabatas ang pag-apruba ng panukalang magbibigay ng libreng tui­tion fee sa state colleges and universities (SUCs).

“I believe it’s high time we invest boldly on ­education, especially now that we have the means and ­resources to make this ­happen,” ayon kay ­Senator Aquino, Chairman ng Committee on ­Education sa kanyang sponsorship speech kahapon para sa Senate Bill No. 1304 o “Free Higher Education for All Act”.

Sa kanyang speech, umaasa si Bam na madadagdagan ang college graduates sa pagsasabatas ng libreng tuition sa SUCs.

“Our proposed measure seeks to improve ­access to higher education and empower more Filipinos with the promise of a college diploma,” giit pa ng senador.

Sa ngayon, sinabi ng senador na 1,645,566 ­estudyante ang naka-­enroll sa iba’t ibang SUCs, kung saan ang ­average na taunang ­tuition ay P9,407.

Kapag naisabatas, sinabi ni Sen. Aquino na maglalaan ang ­gobyerno ng P16 bilyon kada-taon para matustusan ang libreng tuition fees sa SUCs.

Maliban sa libreng tuition sa SUCs, ­tiniyak ng senador sa ­pribadong sektor na palalakasin ng gobyerno ang ­Student ­Financial ­Assistance ­Program o StuFAP.