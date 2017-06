Batas sa fake news, kailangan pa ba?

Nakipagsabayan sa mainit na isyu sa krisis sa Marawi City ang ­isinulong sa Senado na “Anti-Fake News Act of 2017”.

Ang paghahain ng panukala ay lumutang dahil sa samu’t saring fake news na kumakalat na naghahatid ng kalituhan sa publiko.

Alinsunod sa panukala, ang sinumang mapapatunayang nagpakalat ng fake news ay makukulong ng mula isang taon hanggang limang taon at magbabayad ng multang P100,000 hanggang P5 milyon.

Kung ang offender ay isang public official, doble naman ang ipapataw na multa, doble ang haba ng pagkakakulong at hindi na maaaring makaupo sa anumang puwesto sa gobyerno habambuhay.

Ang mass media enterprise o social media platform naman na nabi­go o tumangging alisin ang fake news ay pagmumultahin ng P10 mil­yon hanggang P20 milyon at kulong ng mula 10 taon hanggang 20 taon.

Naniniwala kaming balakid sa paglalahad ng katotohanan ang mga nagpapakalat ng pekeng balita.

Pero ang sa amin, hindi na kailangan ng batas hinggil dito suba­lit iginagalang natin ang pananaw ng mga tutol at hindi sa panukalang pagparusa sa mga magpapakalat ng fake news.

Katulad na lamang ng pananaw ng ilang eksperto na sina Danilo Arao, Associate Professor of Journalism ng University of the Philippines at Luis V. Teodoro ng Center for Media Freedom and Responsibility at dati ring UP Dean na nagsasabing hindi batas ang kailangan sa paglaban sa fake news kundi “self- regulation”.

Kaya naman umaasa tayong makapagkasa sana ng mga karapat-dapat na hakbangin sa usaping ito ang mga kinauukulan nang hindi na humantong pa sa pagpasa ng isang batas kundi pagpapairal ng disiplina at pagiging responsable ng bawat nagpapakalat ng impormasyon.