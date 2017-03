BATAS AMIYENDAHAN MUNA BAGO ANG ELECTION POSTPONEMENT

Kailangan munang maamiyendahan ang batas para maipagpaliban ang nakatakdang barangay at Sangguniang Kabataan election sa Oktubre ng taong kasalukuyan.

Ito ang iginiit ni ­Commission on Elections (Comelec) ­Chairman Andres Bautista dahil sa lumalakas na usap-usapang ipagpapaliban ang naturang eleksyon.

Nilinaw ni Bautista na may batas na ­nilagdaan noong nakaraang ­taon si Pangulong Rodrigo Duterte na nagpaliban sa 2016 SK and barangay elections at itinakda ito sa darating sanang buwan ng Oktubre kaya kailangan muna itong ­amiyendahan para maging legal ang ­planong pagpapaliban.

Idinagdag pa nito na habang hindi pa pinal ang election postponement ay abala ang kanilang opisina sa registration hanggang Abril 29 sa kasalukuyang taon.

Nangako naman ito na susunod ang ahensya kung makakita ng legis­latura at ehekutibo na may basehan ang election postponement.

Sa panig ng ­Palasyo, sinabi ni Presidential Spokesperson ­Ernesto Abella na kailangang timbanging maigi ang usapin sa pagpapaliban ng SK at barangay elections sa buwan ng Oktubre ngayong taon.

Aniya, mahalagang mabalanse ang karapatan ng mga Pinoy na maghalal ng mga opisyal ng barangay at ang isyu ng pagkakadawit ng mga lokal na lider sa kalakaran ng ilegal na droga.

“On the issue that the postponement of barangay elections will ­impinge on the people’s rights to vote or disenfranchise voters to register the people’s right to vote must be carefully weighed against the possibility that a number of barangay officials with links to the illegal drug trade may unwittingly be elected into office given the sad state of patronage in local politics,” paliwanag ni Abella.

Ayon pa sa tagapagsali­ta ng Palasyo, kaila­ngang maamiyendahan ang ­batas sa pagpapaliban ng pambarangay na halalan.

Kung hindi aniya maisasakatuparan ang pag-amyenda sa batas ay matutuloy ang pagdaraos ng barangay elections.

“The passage of a new law postponing the barangay elections will make all barangay positions vacant. Therefore, according to the Administrative Code of the Philippines, it is within the powers of the President to fill up the declared vacant positions,” ayon pa kay Abella.