Batangueña ni-rape sa CR

Arestado ang isang 20-anyos na binata, makaraang personal na magtungo ang biktima at ina nito at ireklamo ng rape sa himpilan ng pulisya sa Batangas kamakalawa ng umaga.

Nabatid na naganap umano ang panggagahasa sa biktima dakong ala-una ng madaling-araw sa loob ng comfort room sa bahay ng 14-anyos na biktimang itinago sa pangalang ‘Mae’, residente ng Barangay Poblacion 8 sa Talisay, Batangas.

Matapos magsumbong ang biktima sa kanyang ina ay agad nilang tinungo ang Talisay Municipal Police Station upang ireklamo ang suspek na si Jerome Mayuga-Embien na agad ring naaresto sa follow-up operation ng pulisya at ngayon ay nahaharap sa kasong rape in relation to RA 7610.