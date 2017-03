Baste, SEXIEST PINOY ALIVE

MANANALIG na ba ta­yong lahat na si Sebastian Duterte ang Sexiest Pinoy Alive?

O mas mananalig ba tayong dapat siyang kastiguhin ni Tatay President Digong Duterte niya?

Kasi naman, sharing in the mighty meaty ang mga dati niyang kasintahan — ang alluring na si Ellen Adarna at ang kittenish na si Kate Necesario na sobrang cosmopolitan pala ang mga emotada encarnacio, kasi nga, pumayag sila na magka-bizarre love triangle.

Binasag ni Baste ang katotohanang ito sa isang talk show sa naghihinga­long TV5.

Parang PBA na lang ang bumubuhay sa Singko, no wonder they needed the presencia of the presidential bunso para mag-stop, look and listen ang balana sa kanila kahit paano.

The young scion is hotter than hot sa imaging at public perception.

Ang pag-amin niyang ito adds more to his macho papa persona. Something na ang mga tunay na barakong Filipino can relate so much.

Hindi lang nila ito yayakapin, may chance pang gagayahin.

Ang tanong, should other Filipino follow suit the Baste example?

Kasamba-samba ba talaga ang Duterteng bunsoy?

Kung paano nag-work ang relasyon nila ni Kate, na kanyang ka-live in partner at may anak pa nga siya rito, kasabay ng relasyon nila ng bombshell na si Adarna, ang walang pag-iimbot at buong katapatan na tugon ni Papa Baste, “Sila ‘yung nag-work nu’n, eh. Alam nila ‘yun.

lam nilang dalawa and pumayag naman sila. Anong magagawa ko?”

Ang guapo mo, ‘tol Baste!

Buti at hindi ka naging tuyot at hindi nasaid ang milk of human kindness mo with two babelicious partners.

Siempre, hindi kami maniniwalang jack en poy, tumbang preso o Pinoy Henyo lang ang pinag­lalaruan ninyo nina Kate at Ellen. Tiyak na may larong nakakapaso, nakakadarang, nakakapag-init at umaabot sa tilamsikan at rurok.

Ang nakakatuliro pang part of Baste’s macho papa story arc, tatlong babae pala ang nagpapaligaya sa kanya.

Meron pa siyang isang girlfriend at four years na sila.

Does this unnamed woman predate Kate and Ellen? So can we therefore conclude na love quartet pala sila?

Dahil sa pag-amin na ito ni Baste, sure na sure akong one of these days, male supermodel na siya of all the pampatigas na supplements or ‘yung penile wash na ang tagline, “Isusubo mo sa bango!”