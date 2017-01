Bashers ni Maxine, utak-talangka — Sotto

Imbes na pulaan, suporta dapat ang ibinibigay ng mga Pilipino sa ating pambato sa Miss Universe na si Maxine Medina, ayon kay Senate Majority Leader Vicente ‘Tito’ Sotto III.

Sinabi ni Sotto na hindi makakatulong ang madalas na puna sa ating kandidato dahil makakaapekto ito sa coronation night sa Lunes.

Tinawag pa ng senador na ‘utak-talangka’ ang mga bashers ni Medina dahil imbes na suportahan ang laban nito, sila pa ang humihila pababa sa ating kababayan.

“Kasamaan ng ugali ipinapakita natin. Crab mentality,” ani Sotto.

Muling pinag-usapan ng netizens si Medina nitong nagdaang araw matapos maging viral ang kanyang pahayag na si dating First Lady Imelda R. Marcos ang nag-imbento ng terno.

Sinabi ito ni Medina sa isang recorded vi­deo noong Huwebes kung saan makikita ang pagbisita ng kandidata sa Vigan, Ilocos Sur habang nakasuot ng terno at nagpapaliwanag na “the terno was actually invented by our first lady, Imelda Marcos. She invented these butterfly sleeves and they use it to cover their face.”

Itinuwid na ni Medina ang pagkakamali kung saan ‘pinasikat’ daw imbes na inimbento ang gusto niyang tumbukin.