Basa-basa rin pag may time!

By Rey Marfil

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Malaking sampal kina PNP chief ‘Bato’ dela Rosa at DILG Secretary Mike Sueno nang ilabas ng kampo ni Vice President Leni Robredo ang sulat na humihi­ling ng mga dokumento at record kaugnay ng giyera ng pamahalaan kontra droga.

Noong una, gusto pang palitawin ng dalawa na sinungaling ang bise presidente dahil todo-tanggi silang nagpadala ng sulat ang tanggapan ni VP Robredo. Minsan, basa-basa din pag may time at i-check ang drawer baka naipit lang sa lamesa ang sulat.

Kundi nagkakamali ang mga kurimaw, humirit pa itong si Bato na dapat ay nagtanong muna si VP Robredo sa PNP bago nito inilabas sa isang pagtitipon sa ibang bansa ang detalye ng ‘palit-ulo’ na ginagamit ng pulis sa panggigipit nila sa mga suspek na sangkot umano sa ilegal na droga.

Ngayon, maaring natauhan itong sina Bato at Sueno nang ilabas ng kampo ni VP Robredo ang nasabing sulat na may petsang January 24, 2017, maliban kung nakaligtaan ang ipinadalang dokumento o nahawa na rin sa naglalabasang fake news kaya ginugulo ang isyu.

Parang tubig lang sa batis ang ganitong kwento. Ika nga ng mga matatanda sa amin, kung gusto mong lumabo, aba’y halukayin mo ang ilalim. Natural, matagal ‘yan bago tumining.

Sa sulat, humingi si VP Robredo sa PNP at DILG ng kopya ng ulat tungkol sa ‘Oplan Double Barrel’, listahan ng mga napatay sa operasyon ng mga pulis, listahan ng deaths under investigation (DUIs) mula Hul­yo at listahan ng naresolbang kaso ng DUIs.

Ipinarating din ni VP Robredo sa PNP na nakatatanggap siya ng mga reklamo ukol sa ginaga­wang operasyon ng pamahalaan kontra droga.

Ayon kay VP Leni, makatutulong ang mga dokumento mula sa PNP para malinaw na masagot ang mga reklamong inilalapit sa kanya.

Makikita sa sulat na natanggap ito ng opisina ni Sueno noong January 30, 2017. Nabigyan din ng kopya ng liham ang tanggapan ni Bato sa pareho ring araw.

Ngayon, hindi na maipagkakaila ni Bato at Sueno na nakarating ang nasabing sulat sa kani-kanilang tanggapan.

Malinaw sa record na nakuha nila ang liham ni VP Robredo mahigit isang buwan bago inilabas ang video message ng bise presidente sa isang conference ng United Nations sa Vienna, Austria.

Sino ngayon ang dapat sisihin sa nangyaring ito? Si VP Robredo ba na nagsabi lang ng katotohanan ukol sa nangyayari sa bansa o ang palpak na mga opisyal na busy sa pagpapapogi sa halip na gawin ang trabaho?

In fairness kay Bato, kahanga-hanga ang pagpapa-aresto sa mga kabaro na itinuturong promotor sa nangyaring shoot out sa Espinosa case. Kahit anong depensa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa grupo ni Col. Marcos, matapang ang desisyon ni Bato para kasuhan at ipaaresto ang grupo ng mga ito.

Panalangin lamang ng publiko, naway magtuluy-tuloy ang ganitong attitude ni Bato na parusahan ang mga kabaro na sangkot sa kabalbalan para tumaas ang tiwala sa PNP lalo patmuling nadungisan dahil sa mga scalawags na nagsasarili ng lakad, gamit ang unang serye ng Oplan Tokhang.

La­ging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”

***

(Twitter: follow@dspyrey)