Baron, hindi pa rin napapatawad ni Ping Medina

MASAYA si Baron Geisler na pagkatapos ng sampung buwan, na-lift na ang ban niya sa PAMI.

Matagal na rin palang wala si Baron sa management ng dati niyang manager na si Arnold Vegafria.

Nakausap namin si Baron sa telepono at masaya ito. Very humbling experience raw sa kanya ang nagdaang sampung buwan. At ngayon, alam daw niya na sa kabila ng mga panghihingi ng sorry sa mga taong alam niyang nagawan niya ng hindi maganda, ang mai-prove sa mga ito na seryoso siya sa craft niya at wala nang anumang hindi magandang behavior na makikita sa kanya ang puwede niyang ipakita.

Kinamusta rin namin si Baron kung okey na ba sila ni Ping. Ayon dito, ilang beses na raw siyang nag-message at humingi ng tawad pero wala raw siyang natatanggap na response.

Naiintindihan naman daw niya at posible raw siguro na hindi pa right time.

Naging malaking bagay raw sa kanya ang pagkakagawa niya ng Aurelio Sedisyoso dahil marami rin siyang natutunan at realization sa naturang play.

“Sobra, it’s a very humbling experience for me.”

All alone ang drama ni Baron ngayon mula nang pumanaw ang ina. Ang mga kapatid naman daw niya ay may mga sarili nang pamilya.

Sa ngayon, naka-base raw siya sa Pampanga kaya kung magkakaroon ng trabaho, gusto rin niyang makabalik ng Manila.