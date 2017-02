BARBIE, SUMEKSI SA SAGING

NANGGULAT na naman si Barbie Forteza dahil sa nagkalat niyang ­photos sa internet wearing a two-piece swimsuit para sa beach scenes sa primetime series ng GMA 7 na Meant To Be.

This is the first time na nag-two-piece bikini ang dalaga on TV. Nang nalaman ni Barbie na kailangan niyang mag-bikini sa taping, kaagad siyang nag-diet at sinabayan ng exercise.

“Once nabasa ko ‘yung script na may ganitong eksena, cut agad ako ng carbs. ­Wala agad carbs, maliit na ­chicken for protein and egg whites.

“At syempre, ­saging na saba,” sambit ni ­Barbie.

Very supportive ang parents ng dalaga pati na rin ang kanyang ­apat na leading men na sina Ken Chan, Addy Raj, Ivan Dorschner at Jak ­Roberto na todo-todo rin ang support sa paghahanda ni Barbie para sa mga eksena nila sa beach.

***

Habang ­papalapit ang deadline ng Bb. ­Pilipinas, maraming nagtatangkang humabol at makasama sa official list of candidates.

Bakit umaayaw-­ayaw pa raw si Catriona Gray na naligwak sa Miss World?

May mawawala pa ba sa kanya sakaling ­sumali siya sa Bb. Pilipinas?

***

Maganda ang ­sinabi ng versatile Kapuso actress na si Glaiza de Castro nang i-renew niya ang kanyang kontrata sa GMA Network.

Aniya, malaki ang ­papel ng GMA sa pag­hubog sa kanya bilang ­artista at bilang tao.

“More than 10 years na ako with the Network and masasabi ko na ­hindi ako nagkamali talaga ng decision to stick with GMA. Kasi, dito ako nag-grow as an actor and as a person.”

Si Glaiza ang guma­ganap bilang ­Pirena sa telefantasyang ­Encantadia.

***

Excited si Kristoffer Martin sa bago niyang milestone bilang artist.

“Magsa-sign up ako with GMA Records. Magiging busy ako na mag-record ng single,” sabi ng Kapuso young actor.

“Kasi, ito talaga ‘yung isa pang gusto kong gawin. At thankful ako sa GMA dahil pinagbigyan naman po nila ako.

“Ita-try ko ring magsulat ng kanta.”

***

Nagpasalamat si Dingdong Dantes sa mga nakatrabahong stuntmen sa tele­seryeng Alyas Robin Hood.

Sa Instagram video post ng ­Kapuso Primetime King, sinabi nito na saludo siya sa mga ito dahil sakri­pisyo ang kanilang gina­gawa ­para mapaganda ang bawat eksena.

Ani Dingdong, “In our line of work, this is what we call SAKRIPAYS! Isang snappy saludo sa aming mahuhusay na stuntmen sa #alyasrobinhood”

***

Gaano katotoong isinisiksik na lang sa isang araw ng taping ng napakaraming sequences sa isang tele­seryeng papawala na?

Cost cutting na lang daw para hindi na lumaki pa ang cost ng hindi pumatok na show ng isang totoong magjowa raw na hindi kinakagat ng tao.

***

Mabigat pa rin daw ang dugo ng mga kapwa journo kay Martin Andanar na tila raw kahihiyan ang dulot sa administrasyon ngayon.

Pagkatapos daw ng trabaho niya bilang Presidential Communications Secretary na ­hirap mag-communicate, parang ­wala siyang kredibilidad bilang broadcaster at mamamahayag.