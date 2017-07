Barbie, masaya sa tiyaga ni Jak

By GORGY RULA

ISE-CELEBRATE ni Barbie Forteza ang kanyang 20th birthday sa Sunday Pinasaya bukas.

Kasama niya rito ang mga leading men niya sa Meant To Be na sina Addy Raj, Ken Chan at Jak Roberto.

Pagkatapos ng Sunday Pinasaya, paghahandaan na ni Barbie ang kanyang bakasyon sa Amerika. Sa Chicago siya pupunta kung saan naka-base ang kanyang ate.

First time niyang magbiyahe nang mag-isa pero pagdating niya roon ay nandoon ang ate niyang sasalubong sa kanya.

Kinabukasan ay lilipad sila ng New York, at pupunta rin ng Indiana.

Matagal na niyang pinaghandaan ito, kaya excited siya sa birthday bakasyon na iyun sa sarili.

Hindi nag-celebrate si Barbie ng birthday niya last year, kaya ‘yung budget niya dapat sa celebration niya last year, idi­nagdag niya ngayon sa gift-giving sa elementary school niya, ang Pagkakaisa Elementary School sa Biñan, Laguna.

Namigay siya ng 26 na stand fan, mga regalo at nagpakain.

“Ang saya! Kasi, lahat ng teachers ko, nandu’n pa. Nandu’n na silang lahat.

“In fairness, ang dami ring tulong ng mga sponsors na pinamigay sa kanila,” kuwento ni Barbie.

Kahit kay Ken Chan ang ending ni Barbie sa Meant To Be, aminado ang Kapuso young actress na si Jak Roberto pa rin ang mas close sa kanya.

Wala pa silang inaamin, pero ilang reliable source namin ang nagsasabing sila na.

Ang sabi ni Jak, naghihintay lang siya kung kailan na ready ang young actress na pumasok sa panibagong relasyon.

Ani Barbie, “Ang maganda naman kasi kay Jak, hindi siya nagmamadali.

“Kumbaga, kung ano man kami ngayon, hindi siya nagpi-pressure.”

Sabi naman ni Jak, hindi niya alam kung kailan kasi seryoso si Barbie, pero willing siyang maghintay.

“Iyun ang okay, kasi naghihintay lang naman talaga siya.

“Wala naman akong ibang pinaghihintay. Hindi naman ako ganu’n.

“Mabait naman siya eh. Sobrang bait,” dagdag na pahayag ni Barbie.

Magaling lang si Jak, dahil sini­mulan pala niya ang panunuyo sa mga magulang ni Barbie.

“Hindi ko alam, simula nu’ng Meant To Be, kinukumusta na niya palagi si Mama. Nagmi-message siya kay Mama.

“Hindi pa ako aware, kasabay niyang kumain sa set ang Tatay ko. Naikuwento na lang nila sa akin.

“Hindi ko na-realize na magkakasama pala sila,” natatawang kuwento ni Barbie.

Sabi naman ni Jak, naging close sila ng Mommy ni Barbie dahil sa alaga nilang aso.

Nakikita raw ng Mommy ni Barbie ang mga ipinu-post ni Jak na mga alaga niyang aso. Kaya nagtatanong daw ito dahil mahilig din siya sa aso.

“Nakikita niya sa stories ko sa Instagram. Feeling ko, iyun ang naging reason kung bakit kami naging close ni Tita,” sabi naman ni Jak.

Kung ano man ang relasyon nila sa ngayon ni Barbie, okay na siya at willing siyang maghintay.

Masaya na rin siya na kasama siya sa pag-celebrate ni Barbie ng kanyang kaa­rawan. Okay na raw na magkasama sila sa Sunday Pinasaya.

Wala pa raw silang sinasabing magkakaroon din sila ng celebration sa labas.