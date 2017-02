Barbie, gamit na gamit sa PAANDAR ni Kiko

Sa press payanig para sa isang pelikulang tungkol sa usog, inamin ni Kiko Estrada na mahal pa niya si Barbie Forteza at ito ang nagbigay ng tandang pandamdam sa kanilang six-month old relasyon.

Naku, ha?! Gamit na gamit si Forteza sa promo of the movie, hindi kaya mausog sa takilya ang paparating na pelikula?

Damang-dama pa naman ngayon ang star ­rising ni Barbie matapos nitong ibuyangyang ang kanyang katawang lupa sa Meant To Be.

Walang takot ang ­hitad na ibalandra ang dapat ibalandra, kasi, ubod kinis at may chance na gluthatione induced ang kaputian ni Forteza.

In fairness sa apat na lalaking kasama ni ­Barbie, iba’t iba ang ­arrive of their kakisigan.

May slight love ­handles pa si Ken Chan.

Bordering sa pagka-dad bod si Ivan Dorschner which of course, most of his followers do not mind, kasi, there will me more of him to hug and to hold.

Some say na si Dorschner ay parang gatas na malapot at matamis.

Kabugan sa pandesal sa tiyan sina Addy Raj at Jak Roberto.

Well, tunay na guaping at marunong umarte si Kiko Estrada kaya forgivable ang ‘paggamit’ niya kay Forteza lalo na’t sinagot niya lamang ang mga tanong sa kanya.