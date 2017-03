Barangay volunteer ni rape ng kagawad

Tweet on Twitter

Kalaboso ang isang barangay kagawad kamakalawa ng hapon matapos ireklamo ng 17-anyos na barangay volunteer ng panggagahasa sa Tondo, Manila.

Nahaharap sa kasong paglabag sa R.A. 8353 (Anti-rape law), R.A. 7610 (child abuse law Acts of Lasciviousness at Threat ang suspek na si Dominador Reyes Jr., alyas ‘Ka Doming’ may-asawa, Brgy. Kagawad ng Brgy. 129 Zone 11 at residente ng 230 Rodriguez St., Balut, Tondo., dahil sa reklamo ni Eva, isang Barangay Volunteer.

Ayon sa imbestigasyon ni SPO1 Thelma Samudio, ng Manila Police District-Women and Children Protection Section naganap umano ang panggagahasa ng suspek noong Disyembre 18, 2016, sa Cats Inn sa Rizal Avenue at Batangas St., sa Sta. Cruz, Maynila.

Sinabi ng biktima na nagkita sila ni Kagawad Reyes sa barangay at inimbitahan siyang kumain at ninakawan siya ng halik..

Muli umanong nag-imbita ang suspek na kumain hanggang sa mapunta umano sila sa nasabing motel at doon siya hinalay.

Nang makaraos, pinagbantaan umano ng kagawad ang dalagita na ipamamalita ang nangyari kapag nagsumbong.

Hanggang kamakalawa dahil sa malimit na nakakarinig ng pagbabanta ay nagpasya ang biktima na isumbong na ang suspek sa pulisya na ikinadakip nito.