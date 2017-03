Barangay, SK polls postponement pinalagan ni Koko

Pinalagan ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III ang plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na muling ipagpaliban ang Barangay at SK elections na nakatakdang idaos sa darating na buwan ng Oktubre.

Giit ni Pimentel, kailangan ng legal na basehan at batas para maisakatuparan ang pagpapaliban ng halalan

“That needs a law, That needs a legal basis,” ayon kay Pimentel na pangunahing kapartido at supporter ng Pangulo.

Ngunit ayon pa sa senador, kaila­ngan niyang marinig ang dahilan at sentimyento ng Pangulo kung bakit nais niya itong ipagpaliban.

“Kailangan marinig bakit ganyan ang sentimiento ng Presidente,” ayon kay Pimentel.

Ngunit paniwala ng senador na maaring may kinalaman pa rin sa isyu ng droga ang dahilan nito.

Maaring may hinala umano ang Pangulo na gamitin na naman ang drug money sa halalan.

“Without making it a partisan election, kung may hawak ang political parties who is on the drug list then maybe we can make it as a legit election issue,” ayon kay Pimentel.