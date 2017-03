Barangay at SK elections ituloy

Giit ni Senador Bam Aquino, dapat ituloy ang Barangay at Sangguniang Kabataan o SK elections.

Kaalinsunod na rin ito sa planong ipagpaliban ito.

Ayon sa senador, matagal na umanong itong naantala o nagpostpone kung kaya’t panahon na upang ito’y isasakatuparan.

“Matagal na rin itong na postpone. I think panahon na rin na ma-implement. I would want the elections to push through. Especially iyong sa SK. Matagal na itong pinaplano,” ani Aquino.

Gayundin ang halalan sa Barangay na panahon na umano upang matuloy magtapos na ilang beses itong maantala.

“Sa barangay, matagal na rin ito. Matagal na ring napo-postpone. Palagay ko panahon na rin siyang matuloy,” ayon sa senador.

Sa ngayon, paglilinaw ng senador ay wala pa naman naghain ng panukala para sa planong postponement kung kaya’t premature para tuluyan na itong isantabi.

“So right now medyo premature kasi wala pa namang nagfa-file ng bill dito. Definitely, I’m in favor of pushing through with the SK elections.” dagdag ni Aquino.