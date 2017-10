Barangay officials laglag sa puwesto kapag naghain ng COC- Comelec

Simula na ng election period para sa Barangay at Sangguniang Kabataan(SK) elections, pero umaasa ang Commission on Elections (COMELEC) na kung lalagdaan ang panukala na nagpapaliban sa botohan, sana ay gawin ito bago ang simula ng paghahain ng kandidatura.

Ayon kay COMELEC Spokesman James Jimenez, sa October 5 ay magsisimula na ang paghahain ng Certificate of Candidacy (COC) na tatagal hanggang October 11.

Bagamat naipasa na ng Kongreso ang panukalang nagpapaliban sa nasabing halalan, kinakailangan pa itong malagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte para ganap na maging batas.

Paliwanag ni Jimenez, oras na maghain ng COC ang isang appointed official sa gobyerno, siya ay ituturing na nagbitiw na sa pwesto.

“Ang problema natin, kapag nag-start na yung filing at may nakapag-file na, tapos biglang sinuspinde ang election, the problem there is that when you file a certificate of candidacy, automatically deemed resigned ka, so mawawalan sila ng trabaho kapag na-suspend,” paliwanag ni Jimenez.

Dagdag pa ni Jimenez, nakahanda na rin ang COMELEC na ipadala ang mga naimprentang balota sa Luzon at Visayas.

Ang botohan sa Mindanao ay nauna nang ipinagpaliban ng COMELEC dahil sa nagaganap doong rebelyon.