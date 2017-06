Banta ni Alvarez sa 3 SC justice suportado

By Tina Mendoza

Suportado ng mayor­ya ng Kamara ang banta ni House Speaker Pantaleon Alvarez na i-disbar ang tatlong mahistrado ng Court of Appeals (CA) dahil sa panghihimasok sa trabaho ng mga mambabatas at pangmamaliit sa kapangyarihan ng House of Representatives.

Para kay House Majority Leader Rodolfo Fariñas, tama lamang ang gagawing aksyon ni Alvarez at kung s’ya umano ang tatanungin ay maaari pang kasuhan ng Kongreso ang tatlong justices na nagpalabas ng release order para sa tinaguriang Ilocos 6 dahil sa pagi­ging ignorante sa batas.

Nanindigan ang mam­babatas na may kapangya­rihan ang Kongreso na ide­tine ang Ilocos 6 matapos silang ma-contempt dahil sa pagtangging sumagot sa isang House inquiry.

Ang pagkaka-detain ng anim na opisyal ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte ay bunsod ng kwestyunableng pagbili ng mahigit P60 milyon na motor vehicles gamit ang tobacco funds ng Ilocos na hindi pa dumaan sa public bidding.

Katwiran ni Alvarez, walang karapatan ang CA na makialam lalo pa’t may desisyon ang Korte Sup­rema na kumikilala sa karapatan ng Kongreso na magpa-cite in contempt ng isang testigo na hindi nagsasabi ng totoo.

Handa umano ang Kamara na maghain ng disbarment case sa tatlong justices na sina Associate Justices Stephen Cruz, Edwin Sorongon at Nina Antonino-Valenzuela.