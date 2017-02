BANK ACCOUNT NI DUTERTE ILALABAS SA TAMANG PANAHON

Ilalabas sa tamang lugar at panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang bank transaction history.

Gayunman, hindi uma­no ito gagawin ni Pangulo Duterte dahil sa ginawang pagbuhay ni Senator Antonio Trillanes IV sa sinasabing P2 bilyong ill-gotten ng Pangulo.

“Not in response to grandstanding. If necessary and within the right context, due process. But not just to respond to grandstanding,” paglilinaw ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella nang hingan ng reaksyon ng media kaugnay sa binuhay na pasabog ni Trillanes.

Binigyang-diin pa ni Abella na recycle lamang ni Trillanes ang alegasyon laban kay Duterte.

Umapela rin ang Palace official kay Trillanes na magpunta sa “proper authorities” upang maresolba ang kanyang reklamo.

“It’s best to do it according to due process,” dagdag ni Abella.

Nangangamba rin si Abella na baka may ilang isyu lamang na nais pagtakpan kaya muling inilutang ang usapin ng senador.

“Hindi natin alam kung saan ito nanggaling at bakit paulit-ulit siya. Baka to avoid some other issues. We don’t know,” sabi pa ni Abella.

“But whatever accusation about being corrupt I think is a serious allegations which Mr. Trillanes should be careful about,” dagdag ni Abella.

Sa panig naman ni Presidential chief legal counsel Salvador Panelo itinanggi na, aniya, ang sinasabing bank accounts sa Bank of the Philippines (BPI) ni Duterte.

“Rehash iyan. Kasi nga, hindi ba mga photo copies niya noon itinanggi ng BPI na galing sa kanila and hinamon na rin ni Presidente Duterte iyong AMLC noon pa na kung totoo iyong sinasabi ni Trillanes dapat dinemanda n’yo na ako at inilabas ninyo iyan dahil iyon ang trabaho ninyo, AMLC. Hindi naman nila ginawa, ‘di ibig sabihin ay hindi totoo. Palagay ko naghahanap ng publicity itong si Trillanes,” pahayag ni Panelo.

Sa katunayan ay kinastigo na, aniya, ni Pangulong Duterte ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) dahil sa kabiguang imbestigahan ang alegasyon ni Trillanes.