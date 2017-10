Bangsamoro Assembly iniurong

Sa ikatlong linggo na ng Nobyermbre isasagawa ang Bangsamoro Assembly.

Ito ang inihayag ni Moro Islamic Liberation Front (MILF) First Vice-Chairman for Political Affairs at Bangsamoro Transition Commission (BTC) chairman Ghazali Jaafar, sa halip na sa Nobyembre 3 at 4 ang naunang petsa nito.

Ayon kay Jaafar, sa kabila ng pagkaantala, tiniyak nito na tuluy-tuloy pa rin ang kanilang paghahanda para sa nasabing pagpupulong at agad na iaanunsyo kapag nakapagtakda na muli ng petsa.

Matatandaang naisumite na ng BTC ang draft ng Bangsamoro Basic Law kay Pangulong Rodrigo Duterte noong Hulyo pa lamang saan nakapaloob dito ang pagpapakita ng malawakang pagsuporta sa sinusulong na maisabatas ang bagong panukalang Bangsamoro Basic Law (BBL) na ngayon ay nasa kamay na ng Kongreso.

Todo pasasalamat naman si Jaafar sa suportang ipinapaabot ng mga tao sa Bangsamoro Assembly.