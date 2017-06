Bangkay sa kalsada ng Bacoor

Tweet on Twitter

Nadiskubre ng isang senior citizen ang bangkay ng isang hindi pa nakikilalang lalaki sa madamong bahagi ng Brgy. Molino 4 sa lungsod ng Bacoor Cavite, kahapon ng umaga.

Sa inisyal report, bandang alas-5:30 ng umaga nang mapansin ng 67-anyos na si Thelma Abias Esperangate, ang bangkay ng lalake na tinatayang nasa pagitan ng 30-40 ang edad, may taas na 5’4”-5’6”, katamtaman ang pangangatawan at nakasuot ng itim na kamiseta at Khaki shortpants.

Naka-tattoo rin sa kaliwang balikat at kanang kamay ng biktima ang mga katagang ‘tribal’ at ‘satan’.

Hinala ng pulisya, binigti muna at sinakal ang biktima bago sinaksak sa kaliwang bahagi ng dibdib at nakuhaan din ng tatlong plastic sachet ng hinihinalang shabu.