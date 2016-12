Bangayang De Lima at Calida walang Pasko

Tuloy ang ‘word war’ nina Senator Leila de Lima at Solicitor General Jose Calida kahit na araw ng Pasko.

Kasunod ng gina­wang paglalarawan ni Calida kay De Lima bilang isang ‘drug diva’ ng bansa sinundan pa niya ito kahapon matapos na tawagin ang senadora na ipokrita at gahaman sa kapangyarihan, pera at sex.

Ang pahayag ay ginawa ni Calida kasunod ng panawagan ni De Lima sa mga miyembro ng gabinete na ideklarang ‘unfit’ sa kanyang puwesto si Pangulong Rodrigo Duterte.

“Look who’s talking,” ayon kay Calida kasabay ng pahayag na ang senadora ang hindi ‘fit’ na magsilbi sa publiko.

“My unsolicited advice in the spirit of the season is for her to open her closet and get rid of the skeletons of Faustian fetish for power, money and sex before she lets out her invidious intrigues against the President,” pahayag ni Calida.

Idinaan pa ni Calida sa biblical passage ang kanyang payo sa senadora. “You hypocrite. First take out the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother’s eye,” (Matthew 7:5).

Matatandaang tinawag ni Calida si De Lima na “the state’s public ­enemy number one, high priestess­ of hypocrisy and patron saint of narco-politics.”

Bilang tugon, inakusahan naman ni De Lima si Calida na “walang utak” matapos nitong manghimasok sa mga kaso na nasa Department of Justice.

Bilang tugon, hinamon ni Calida si De Lima na ­ibulgar ang kanyang grado sa criminal law sa Bar ­exams at kung mas mataas ito sa kanyang grado ay magre-resign ang kalihim.