Bangayan  na naman!

By Rey Marfil

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Mabuti naman at nilinaw ni House Speaker Bebot Alvarez sa publiko na hindi tungkol sa “bebot” ang ugat ng hidwaan nila ni Davao del Norte Rep. Tony Floirendo matapos ipahayag Alvarez sa media ang totoong dahilan ng ali­tan nila ni Floirendo kaugnay sa ma-anomalyang kontrata sa pagitan ng Tagum Development Corporation (Tadeco) at Bureau of Corrections (BuCor).

Naniniwala kasi si Speaker Alvarez na maitu­turing na “disadvantageous to the government” ang nasa­bing kontrata dahil halos P25 bilyon umano ang nawawala sa ating pamahalaan sa ilalim ng hindi patas na kontrata sa pagitan ng Tadeco, na pag-aari ng pamilya Floirendo, at Bucor.

Ang tanong nga lamang dito ay kung ano naman kaya ang nagtulak kay Mr. Speaker para ­magsampa ng kaso laban dito kay Congressman Floirendo sa Ombudsman gayong pareho naman silang kaalyado ni Pangulong Duterte, ika nga eh die-hard supporter sila ng Pa­ngulo, para silang mga manok na panabong na nagigirian.

Kung ating ­susuriin ang mga ­huling ­kaganapan sa isyung ito, mukhang desidido itong si Mr. Speaker na talagang ituloy ang kanyang kaso laban sa dating kaibigan dahil nanggaling na mismo sa bibig nito ang mga katagang: “Our friendship ends where the interest of the country begins”.

Ang ibig sabihin, may tulog itong ­Floirendo at mukhang hindi paaawat si Alvarez at ­harangan man ­siya ng sibat ay talagang hindi siya magpapapigil. Kung ano man ang kahahantungan ng pangyayaring ito, iyan ang ating aabangan sa mga susunod na kabanata.

Ang kagandahan nga lamang dito, nilinaw mismo ni Alvarez na hindi tungkol sa “chiching” ang puno’t dulo ng kanilang awayan gaya ng mga naglalabasang tsismis.

At kapag nagkataon, magiging kahiya-hiya sa publiko ang mga kongresista dahil magkakaroon na ­naman ang isang “public perception” na puro ­“ka-imoralan” lamang ang inaatupag ng mga miyembro ng Kongreso. At siguradong mamumutiktik na naman sa public ­opinion ang mga “social media” gaya ng Facebook, Twitter at iba pang networking sites ng mga kuru-kuro tungkol sa mala-tele-nobelang ito.

Sana nga lamang, ‘wag na sanang makisawsaw pa sa kontrobersiyang ito ang ibang meron na hindi naman makakatulong para muling magkaayos ang dalawang naggigiriang kongresista, bagkus ay lalo pa nilang pagsasabu­ngin ang dalawa para sila naman ang makinabang sa huli.

“Divide and conquer” ika nga. Kapag nangyari ito, ang mga ordinaryong mamamayan lang naman ang magdurusa sapagkat napapabayaan na ng ating mga mambabatas ang kanilang mga tungkulin habang ang mga ­kawawang kababayan natin ang maiiwang nakatunganga at naghihintay na lamang ng ayuda mula sa pamahalaan.

Kung sa bagay, marahil ay sanay narin ang mga kababayan natin sa mga ganitong uri ng away pulitika, sapagkat hindi naman ito minsang nangyari sa ­kasaysayan ng ating pulitika sa bansa. Sa mga nakalipas na ­panahon, ilang bangayan sa pulitika ang ating natunghayan.

Pero sana ay matapos na ang mga ganitong ­bangayan sa politika na ang iba naman ay talagang may bahid ng “vested interest” dahil tandaan natin, ang laging ­talo rito ay ang mga ordinaryong mamamayan na ­umaasa sa ating pamahalaan. Kailanman ay hindi nagbunga ng maganda ang mga ganitong awayan sa politika. ­Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”

***

(Twitter: follow@dspyrey)