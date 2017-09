SUMABAY sa promo ng pelikulang I Found My Heart in Santa Fe ang nag-viral na video nina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna.

Doon din kasi sa Santa Fe sa may Bantayan Island nagbakasyon sina John Lloyd at Ellen kasama ang mga kaibigan.

Kaibigan yata ni Ellen si DOREEN TING na nag-post ng mga video ng dalawa, lalo na si John Lloyd na nasa di magandang ayos.

Ang sabi ng iba, lasing lang ito, pero meron ding nagsasabing sabog ito, kaya hindi siya aware sa mga ginagawa niya.

Hindi ito nakakatulong kay John Lloyd, kaya may ibang nagtatanong kung anong damage control ang gagawin dito ng ABS-CBN 2.

Isang taong malapit sa dalawa ang nakapanayam ng PEP at itinanggi nito ang sabi-sabing bangag ang aktor sa mga bidyung naglalabasan.

‘Clean fun’ daw iyun dahil sobrang na-enjoy nang husto ng aktor ang bakasyong iyun na simple lang ang buhay.

Kasama raw itong namamalengke, nagluluto, nakipagsayahan sa mga kaibigang kainuman.

Huwag daw sanang husgahan ang aktor.

Nakita naman namin sa isang Instagram account na @johnlloydcruztm na maaring hinahawakan ng isa sa mga fans niya, may ipinost ito kahapon na statement mula kay John Lloyd.

Tila may kinalaman sa isyu nila ni Ellen ang post na iyun.

Sabi nito, “Diz is mi lerning, very humbling but I do apologize to the little boys and girls. No regrets babies just life revealing its raw beauty.”

Marami ang nag-react sa post na iyun at nag-post ng kanilang komento.

Marami ang nagsasabing naintindihan nila ang kalagayan nito dahil tao lang ito kagaya ng karaniwang tao na nalalasing, nagwawala at nagagawa ang gustong gawin.

May ilang nagsasabing okay lang iyun pero sana, hindi na ipinost pa sa social media dahil me­ron itong image at reputasyong pinangangalagaan.

Nakilala na ang Santa Fe dahil sa pelikulang I Found My Heart in Santa Fe nina Roxanne Barcelo at Will Devaughn.

Nagkaroon ito ng celebrity premiere sa SM The Block nu’ng Sabado na dinaluhan ng cast, at pati ang ilang kaibigang artista na sina Glaiza de Castro, Rafael Rossel, at ilan pang isasali raw sa susunod na project ng Bluart Productions ng mag-asawang direk Bona at Lyn Fajardo.

Dumating din doon ang alkalde ng Santa Fe na si Mayor Jose Esgana.

Sabi ni Will, surreal ang feeling nila ni Ro­xanne na finally ipapalabas na ang pelikula.

Malaking bahagi sa kanilang relasyon itong Santa Fe.

Ani Will, “Definitely a pinnacle moment sa relationship namin, that’s for sure. Unforgettable experience, and forever in our hearts.”

Bukas na ang sho­wing nito sa ilang SM Cinemas dahil bahagi ito ng Cine Lokal ng FDCP.

“We’re hoping na magkaayos na ‘yung distributor namin at talagang magustuhan nila ‘yung idea na palabas sa maraming cinemas dahil gusto rin namin talagang i-share ang pelikulang to at Santa Fe sa buong mundo, at of course sa ating mga kababayan,” pahayag ni Roxanne.

Pagkatapos ng screening, nagpasalamat si Mayor Esgana ng Santa Fe na nabigyan ng magandang exposure ang kanyang bayan.

Nasalanta ito dati ng bagyong Yolanda, pero naka-recover agad, at sunud-sunod nang nagsulputan ang iba’t-ibang resorts.

Mahigit 30 na ang resorts sa Santa Fe pero simple lang at hindi kasing-high end ng Boracay.

Pero proud siya sa ganda ng naturang lugar at maayos ang security, kaya maganda ang takbo ng turismo.

Malamang na maraming magkakainteres na magbakasyon sa Santa Fe pagkatapos ng pelikula nina Roanne at Will, at nadagdagan pa ng isyu nina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna.