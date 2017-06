Bandila ‘half-staff’

Iniutos ni Supreme Court Chief Justice Maria­ Lourdes Sereno na ilagay sa ‘half staff’ ang ­watawat ng Pilipinas at Court ‘colors’ hanggang sa Biyernes bilang pakikidalamhati sa pamilya ng mga sundalong nasawi sa ‘Marawi siege’.

“In solidarity with the families of all Filipinos who have been killed in the current situation in Marawi City, the Chief Justice has directed that the Philippine Flag shall be flown at half-staff in all courts nationwide from today, June 13, 2017, until Friday, June 16, 2017,” ayon kay SC Spokesperson Theodore Te.

Kabilang sa nakatanggap ng direktiba ang Court of Appeals, Sandiganbayan, Court of Tax at lahat ng korte sa bansa.

Una nang binigyan ng pagkilala ni Sereno ang mga sundalong nagbuwis ng buhay at patuloy na nakikipaglaban sa ating kalayaan at soberenya sa kanyang Independence Day message, kama­kalawa.