Bandido patay sagupaan sa Zambo

Patay ang isang bandido na kaalyado ng Abu Sayyaf matapos itong makipagsagupaan sa mga parak sa bayan ng Naga sa Zamboanga Sibugay province.

Kinilala kahapon ng pulisya ang nasawi na si Moner Jikiri Timbol, 44, na miyembro ng notoryosong Abdusalam Group na sabit sa maraming ransom kidnappings sa Zamboanga Peninsula.

Nabatid mula kay Chief Inspector Helen Galvez, ang tagapagsalita ng regional police, na naganap ang sagupaan sa Barangay Mamagon matapos magsumbong umano ang ilang residente doon na may mga armdong grupo sa lugar.

“Elements of Zamboanga Sibugay Provincial Public Safety Company conducted prophylactic patrol after receiving reports the regarding presence of armed men at Sitio Pulo Panjang and upon reaching the area, the operating troops encountered seven men armed with high powered firearms which led to a ten-minute firefight,” pahayag pa ni Galvez.

Wala umanong nasugatan o nasawi sa panig ng pulisya.

Nabatid rin na wanted itong si Timbol sa mga kasong pagpatay sa lalawigan. Nabawi sa nasawi ang isang .45-kalibre pistol at mga bala.

Pinuri naman ni Chief Superintendent Billy Beltran, ang hepe ng regional police office, ang matagumpay na operasyon at patuloy kahapon ang paghahanap sa mga kasamahan ni Timbol na nakatakas.