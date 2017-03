Balik PNP drug war suportado

Walang nakitang masama si Senador Manny ­Pacquiao sa desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa Philippine National Police (PNP) ang pagpapaigting ng kampanya nito kontra droga.

Naniniwala si Pacquiao, na dapat ipagpatuloy ang kampanya dahil nakitang muling bumalik at nama­yagpag ang droga nang ito’y suspendihin.

“I agree. Kailangan ipagpatuloy ‘yan. Nakita ­niyo nu’ng hininto lang biglang bumalik ‘yun kalakalan ng droga so ipapatuloy talaga ‘yan. Hindi puwedeng mag-relax-relax tayo,” ayon sa senador.

Maging si Senador Alan Peter Cayetano ay sang-ayon din sa desisyon ng Pangulo na muling paigtingin ang kampanya kontra droga gamit ang mga piling matitinong pulis.

“It should now be our people’s war against drugs, not just President Duterte’s drug war, because it is our fight for our families’ safety, rights and values,” ayon kay Cayetano kasabay ng panawagan nito sa publiko na patuloy na suportahan ang kampanya.