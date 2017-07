Balasahan sa NBI

Inatasan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang National Bureau of Investigation (NBI) na magsagawa ng balasahan sa mga tauhan nito kaugnay ng alegasyon ng korapsyon sa ilang miyembro ng Cybercrime Unit and Digital Forensic Laboratory ng tatlong local IT solution firms.

Sa inilabas na Department Order nos. 461 at 462 ni Aguirre na may petsang Hulyo 4, 2017, inilagay nito bilang bagong pinuno ng Cybercrime Division si Manuel Eduarte at si Special Agent Alex Bautista ­bilang executive officer at Senior Agents Juliana Gabionza, Ryner Ergo at Nina Grace Bacho, at Agents Chris Edgardo Anonuevo at Ma. Aiza Arcega bilang miyembro.

Itinalaga naman si Special Agent Victor Lorenzo bilang hepe ng Digital Forensics Laboratory at si Special Agent Christopher Paz bilang executive officer habang miyembro naman sina Agent Edgardo Anonuevo at Special Investigator Jay Salangguste.