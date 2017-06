Balasahan sa NAIA

Nagpatupad ng malawakang balasahan ang Bureau of Immigration (BI) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

Ayon kay BI Commissioner Jaime Morente, aabot sa mahigit 500 immigration officers ang pinagpalit-palit sa tatlong terminals ng NAIA sa Pasay City upang maiwasan ang fraternization ng mga empleyado ng ahensya.

“Fraternization has long been pinpointed as a major source of corruption among employees in government. It is this familiarization that we are trying to prevent by implementing this scheme,” ani Morente.

Disyembre 2016 huling nagpatupad ng balasahan ng mga immigration officers sa NAIA at sa iba pang paliparan sa buong bansa.

Inatasan ni Morente ang hepe ng BI port operations division na si Marc Red Mariñas na magpatupad ng balasahan tuwing apat na buwan mula sa dating anim na buwan.

Sinabi ni Morente na kapansin-pansin sa loob ng anim na buwan ay sapat na sa mga empleyado ng BI na maging kampante sa isa’t isa kaya’t lumalaki ang tiyansang masangkot sa korapsyon.