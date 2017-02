Baklas monopolyo sa kuryente

Nangangamba ang Makabayan bloc na walang mangyayari sa kanilang adhikaing baklasin ang monopolyo sa kuryente lalo na sa power distribution matapos harangin ito ng Supreme Court (SC) sa pamamagitan ng inilabas na Temporary Restraining Order (TRO).

Ayon kay dating Bayan Muna party-list Rep. Neri Javier Colmenares, habang nakatutok ang publiko sa mga pulitikal na usapin noong nakaraang linggo ay naglabas umano ang SC ng TRO sa implementasyon ng mga kautusan at regulasyong inilabas ng Energy Regulation Commission (ERC) at Department of Energy (DOE) ukol sa retail competition at open access.

“We are particularly alarmed that the SC TRO has the effect of preventing many power consumers from having a choice of where their electricity will come from, and at what price,” ani Colmenares.

Isa ang grupo ni Colmenares sa nagtutulak na bigyan ng opsyon ang mga consumers kung saan nila gustong bumili ng kuryente kaya nais ng mga ito na buksan ang distribution sector sa iba pang players.

Gayunpaman, dahil sa TRO, tiyak na masosolo pa rin ng Meralco ang distribution ng kuryente sa kanilang nasasakupan at nawalan ng pagkakataon ang mga consumers na bumili ng supply sa iba at sa murang halaga.