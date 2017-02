Bakit tahimik kayo noon kay Ducut?

Sinita ni House de­puty speaker Miro Quimbo ang mga commissioners ng Energy Regulatory Commission (ERC) dahil nakakabingi umano ang katahimikan ng mga ito noong panahon ni dating ERC chairperson Zenaida Ducut na isinasangkot sa pork barrel scam.

Sa joint hearing ng House committee on ­energy at good government and public accountability, sinabi ni Quimbo na ang ingay ng mga ERC commissioners laban sa kanilang chairman at chief executive officer (CEO) na si Jose Vicente Salazar ay hindi umano narinig sa mga ito noong panahon ni Ducut.

“Bakit ngayon lang kayo nag-iingay e si Ducut nga dawit sa Napoles scam, billions of pesos ang involved. Damay ang ERC sa mata ng publiko. Not a whimper from you four,” ani Quimbo.

Dumalo sa nasabing pagdinig sina Commissioners Josefina Asirit, Gloria Victoria Yap-­Taruc, Geronimo Sta. Ana at Alfredo Non, kaugnay ng ugat ng pagpapakamatay ni dating ERC director Jun Villa noong Nobyembre 2016 dahil sa katiwalian umano sa nasabing ahensya.

Inilutang ng mga commissioners ang umano’y kawalan na ng tiwala at takot ngayon sa ERC kasunod ng pagpapakamatay ni Villa at may pahiwatig pang pinipigilan ni Salazar ang internal ­inquiry kaya nag-iingay ang mga ito.

“It seems to me that you are selectively choosing what matters you cry for justice.

This makes me feel like there is a deep-seated resentment among the commissioners against the current chairman… like there is a divide,” paninita pa ni Quimbo sa mga ERC commissioners.

Si Ducut ay naging­ chairperson ng ERC ­mula noong 2008 at isi­nangkot sa pork barrel scam kaya napakara­ming ­kasong katiwalian nga­yon sa Sandiganbaya­n ang kinakaharap nito.